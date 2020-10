Modifiche alla viabilità, a Udine.

Da giovedì 22 ottobre, dalle 8 alle 10, in via della Prefettura saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo su ambo i lati della carreggiata, per lavori in prossimità del civico 4, e il divieto di transito. I veicoli verranno fatti proseguire lungo via Manin, mentre i frontisti avranno accesso anche da via Lovaria.

Sarà istituito il doppio senso di circolazione solo per residenti e frontisti nei tratti interessati dalla chiusura.



Dalle 7 di mercoledì 21 ottobre e fino alla fine della giornata lavorativa di giovedì 22, in via dei Torriani, dove sarà istituito il divieto di fermata per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati della carreggiata. I veicoli verranno fatti proseguire lungo le vie Marinoni, d’Aronco e Cosattini.

Sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Girardini, nel tratto compreso tra l’area interessata dai lavori e via Marco Volpe se i veicoli, impossibilitati alla manovra di svolta in via Asquini, usciranno in quest’ultima.