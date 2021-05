Modifiche alla viabilità a Udine

Lavori in via Lumignacco e piazzale Cella, a Udine, dal 10 maggio con conseguenti disagi temporanei alla circolazione. Dal 10 al 14, dal 17 al 21 e dal 24 al 28 maggio la viabilità di via Lumignacco e piazzale Cella sarà modificata per occupazione del suolo pubblico.



Nello specifico, nelle date indicate, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 in piazzale Cella, nel sottopasso ferroviario posto alla confluenza con via Lumignacco, saranno istituiti il “Divieto di transito” per ogni categoria di veicolo e il “Doppio senso di circolazione” esclusivamente per i frontisti (la velocità dovrà essere particolarmente moderata e regolata tramite eventuale ausilio del personale della ditta) nel tratto compreso tra via Lumignacco e il sottopasso confluente su via Pozzuolo regolato da personale della ditta e segnaletica a norma.