Moggio, soccorso un ragazzino scivolato lungo un sentiero

Questa mattina le squadre di Trieste e Moggio Udinese del Soccorso alpino sono state impegnate per due interventi distinti tra le 10 e le 11.

Nel primo caso, un undicenne di Tolmezzo è rimasto ferito a una gamba mentre percorreva un tratto del sentiero 417 che da Campiolo sale a Stavoli. Era ovviamente accompagnato da adulti, ma è caduto procurandosi una profonda ferita che inizialmente sembrava una frattura. E' stato velocemente soccorso e recuperato dall'elisoccorso regionale e condotto in ospedale. Sul posto al campo base i soccorritori della stazione di Moggio, l'ambulanza e la Guardia di finanza pronti a dare eventuale supporto alle operazioni.

Un 80enne triestino, invece, è stato colto da malore, probabilmente per un colpo di calore, su un sentiero a cento metri dalla strada che costeggia il campeggio Pian del Grisa. E' stato consegnato all'ambulanza e condotto in ospedale per accertamenti.