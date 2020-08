Molesta alcune ragazze in hotel, fermato un giovane

Ieri pomeriggio, lunedì 10 agosto, una pattuglia bicimontata della Polizia di Stato della Questura di Trieste è intervenuta in viale Miramare dove poco prima un uomo non aveva pagato il conto in un hotel e aveva molestato due ragazze. Le giovani, spaventate, si sono rifugiate nella stessa struttura ricettiva, chiedendo aiuto. La Volante, giunta velocemente sul posto, è riuscita a rintracciare il molestatore - un cittadino kosovaro del 1976 - che è stato denunciato perché inottemperante a un provvedimento di ritorno nel comune di Trieste.