Molesta gli avventori dei bar, Daspo per una 48enne

La Polizia di Stato di Pordenone, nelle giornate di giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 luglio, ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree verdi, con l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di Padova e di ulteriore personale della Questura di Pordenone.

Le attività a Pordenone e nel Friuli Occidentale, in particolare ad Aviano e Sacile, hanno consentito di controllare 200 persone, 43 veicoli e sei esercizi pubblici.

Un 27 cittadino afghano, in fase di regolarizzazione del permesso di soggiorno, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, in quanto trovato in possesso di 5,82 grammi di hashish. Inoltre, sono state contestate due violazioni amministrative a persone trovate in possesso di droghe per uso personale.

Infine, il Questore di Pordenone ha emesso un Daspo Urbano per due anni nei confronti di una 48enne che, in più occasioni, si era presentata all’interno vari locali cittadini, molestando gli addetti e gli avventori. Per la donna è, quindi, scattata la misura del divieto di accesso e stazionamento in quattro bar.