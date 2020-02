Molesta gli avventori di un bar, in tasca ha un coltello a serramanico

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere un venezuelano classe 1990, ospite di una struttura di accoglienza a Fernetti, sul Carso triestino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e in palese stato di alterazione alcolica (per questo è stato anche multato), aveva recato disturbo agli avventori di un bar di Opicina. Sono giunte alcune segnalazioni alla sala operativa del Commissariato di Polizia di Duino Aurisina che ha inviato sul posto una Volante.

Alla vista degli operatori l’uomo è diventato aggressivo. E’ stato identificato e gli è stato trovato in una tasca dei pantaloni un coltello a serramanico. Accompagnato in Commissariato, dopo le formalità di rito, il sudamericano è stato denunciato.