Molesta i passanti e aggredisce gli agenti

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per molestie, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino slovacco del 1984. L'uomo ha molestato e ha avuto comportamenti arroganti nei con confronti di alcuni passanti e di alcuni studenti in via Stock, nel rione di Roiano. Sono giunte telefonate alla sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto si è recata una Volante.

Alla vista degli operatori l’uomo ha mantenuto un atteggiamento offensivo e ha opposto resistenza. Sottoposto a fotosegnalamento, dopo la stesura degli atti, è stato deferito alla locale Procura della Repubblca.

Ieri sera personale della Squadra Volante del Commissariato di Duino Aurisina ha denunciato una cittadina rumena del 1959 che si è sottratta all’isolamento fiduciario che stava effettuando nel suo domicilio di Padova. E’ stata identificata mentre si trovava a bordo di un pullman diretto in Romania.

La locale Polfer, infine, ha indagato ieri sera per false dichiarazioni sulla propria identità e in quanto straniero sprovvisto di documenti di identità un cittadino che, grazie ai riscontri dattiloscopici, è risultato essere un eritreo nato nel 1989.