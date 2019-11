Molesta i viaggiatori sul treno, era ricercato

Durante i controlli eseguiti dal personale della Polizia Ferroviaria al valico di Tarvisio, in collaborazione con la Polizia austriaca, gli agenti hanno arrestato un cittadino comunitario. L’uomo, un rumeno di 41 anni, ha chiesto denaro in modo molesto ed esasperante ai viaggiatori sul treno, infastidendoli, non risparmiando un linguaggio offensivo nel caso in cui la sua richiesta non venisse soddisfatta.

Gli operatori della Polfer lo hanno identificato: è risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova a maggio 2016. Deve espiare un condanna a un anno, tre mesi e 15 giorni. Il 41enne è stato portato nel carcere di Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso della settimana, la Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, attraverso le sue articolazioni territoriali, ha identificato 884 persone, 401 delle quali cittadini stranieri, di cui tre in posizione irregolare. Sono state indagate 16 persone in stato di libertà e sono state elevate alcune contravvenzione al Regolamento di Polizia Ferroviaria e al Codice della Strada. Nello stesso lasso di tempo, la Polfer ha effettuato 66 servizi di scorta a treni viaggiatori e scortato 140 convogli, eseguendo, inoltre, 27 pattugliamenti lungo linea e 11 antiborseggio nelle stazioni.