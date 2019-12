Molesta la banconiera e il fidanzato, arrestato

Gli agenti delle Volanti della Questura di Udine nel pomeriggio di ieri hanno arrestato un uomo di 50 anni per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, nel tardo pomeriggio, si trovava all'interno di un bar del centro, dove aveva iniziato a molestare una giovane banconiera.

Quando è arrivato il fidanzato della ragazza, se l'è presa pure con quest'ultimo, offendendolo, minacciandolo e tentando anche di colpirlo con calci, tra lo spavento dei clienti del locale.

Sul posto sono giunte immediatamente due volanti della Questura di Udine; gli agenti sono riusciti a portare il 50enne fuori dal locale. A quel punto, l'uomo ha tentato in modo improvviso d'introdursi all'interno del bar, spintonando più volte gli operatori, che gli hanno impedito l'accesso e lo hanno condotto negli uffici della Questura, in stato di arresto.

L'udinese è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. Questa mattina, dopo la convalida dell'arresto, il Gip ha disposto per lui la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Udine, con permanenza domiciliare notturna e obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per la firma.