Molesta la vicina di casa, condannato per violenza sessuale

L’aveva palpeggiata sulla pubblica via e, a un mese di distanza, l’episodio si è ripetuto: condannato per violenza sessuale a un anno di reclusione e a risiedere per un anno al rems, una struttura sanitaria di accoglienza pensata per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi.

E’ la pena comminata con rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica dal Gup del Tribunale di Udine, Matteo Carlisi, a un 51enne di un paese della Pedemontana friulana, difeso dall’avvocato Laura Luzzato Guerrini del Foro di Gorizia.

Due anni fa l’uomo, con una mossa così repentina da non permettere alla vittima di difendersi, aveva palpeggiato il fondoschiena di una vicina di casa. Le molestie si erano ripetute a luglio 2020, ma in quel caso l’obiettivo del 51enne era stato il seno della donna, che aveva denunciato entrambi gli episodi.

Il condannato, che ora si trova in carcere a Pordenone e in precedenza era agli arresti domiciliari, dai quali era evaso togliendosi il braccialetto elettronico, è stato dichiarato parzialmente capace di intendere e di volere.