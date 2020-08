Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato una donna di 60 anni per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità e per l’inosservanza di un provvedimento dell’autorità. Molestava e stava arrecando disagio al titolare e ai clienti di un locale di via delle Docce. Sul posto una Volante che l’ha invitata ad allontanarsi. Una volta identificata, è stata denunciata.