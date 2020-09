Molestano gli avventori del bar, due denunciati

La Polizia di Stato di Trieste ha denunciato ieri sera per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un triestino del 1976. E’ stato rintracciato e identificato nei pressi di piazza Unità dal personale della Squadra Volante, intervenuto a seguito di alcune segnalazioni relative a una persona molesta che aveva arrecato danni e minacciato i presenti in un locale di via di Cavana.

Ieri mattina la Volante ha anche identificato in piazza Libertà un cittadino rumeno. A suo carico un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Trieste. Vista la sua inottemperanza, è stato denunciato.

Infine, è stato denunciato un cittadino senegalese del 1976. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente), molestava i passanti e gli avventori di un locale di piazza della Borsa ed ha anche oltraggiato gli operatori intervenuti.