Molestie allo Stringher di Udine, parla la dirigente

Voleva diventare pasticcera, ma adesso sta studiando per lavorare con chi ha subìto violenze. E’ la storia raccontata in Tribunale a Udine dal padre di una delle undici ragazze che sarebbero state molestate, tra il 2017 e il 2018, dall’ex professore dello Stringher a processo per violenza sessuale e molestie.

Il genitore ha spiegato che, dopo quel periodo, la ragazza cambiò, diventando più chiusa, e dovette ricorrere a un aiuto psicologico anche per superare l’insonnia. Ciò nonostante, ha terminato gli studi, ma del suo sogno non c’era più traccia. Ora, il suo scopo nella vita è un altro.

Al banco dei testimoni si è seduta anche Anna Maria Zilli, allora a capo dell’istituto, che ha raccontato di aver ricevuto una prima segnalazione generica da una docente il 3 maggio 2018. Una seconda segnalazione, sempre generica, arrivò dieci giorni dopo da un altro insegnante.

La dirigente apprese che si trattava di molestie a fine mese, grazie alla memoria scritta di una delle allieve. Sollevò, quindi, il professore dall’insegnamento, incaricandolo di mansioni burocratiche.

Il 15 giugno inviò tutti gli atti alla Procura di Udine e poi all’Ufficio scolastico regionale, comprese altre segnalazioni giunte i primi del mese.

Il 14 luglio, al termine degli esami, chiese conto delle accuse all’imputato, che negò minimizzando l’accaduto. Da lì fino alla sospensione del docente e al divieto di entrare in istituto disposti dalla Procura, l’uomo potè insegnare solo alla presenza di un altro professore e solo alle classi quinte.

L’esame dell’imputato, atteso per oggi, è stato rinviato alla prossima udienza, prevista per fine marzo.