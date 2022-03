Molestie allo Stringher, parla il docente accusato

“Posso essere entrato in contatto fisico con qualche studente, ma solo fortuitamente e per motivi didattici”. Si è difeso così l’ex insegnante dello Stringher, accusato di violenza sessuale e molestie nei confronti di undici ragazze tra il 2017 e il 2018. L’uomo, in Tribunale a Udine, ha negato fermamente di aver palpeggiato, toccato nelle parti intime le sue studentesse o di aver fatto apprezzamenti nei loro confronti.

“Vista la natura tecnico-pratica della materia di laboratorio da me insegnata - ha raccontato rispondendo alle domande del pm Elena Torresin - il contatto fisico diventa quasi automatico. Specie nelle prime due classi - ha continuato - succede che l’insegnante debba aggiustare il nodo di una cravatta, sistemare una camicia, un bottone, allacciare un grembiule o controllare la cura delle mani”. Le ragazze avrebbero quindi frainteso il significato di questi contatti, così come quello degli atteggiamenti d’incoraggiamento e di ascolto loro rivolti.

“Inizialmente - ha proseguito - non mi ero preoccupato. Poi il 30 novembre 2018, quando ho ricevuto i provvedimenti giudiziari della Procura, il mondo mi è crollato addosso. Non feci ricorso contro la sospensione - ha concluso - perché ero deluso da una scuola che non mi saputo difendere”.

L’esame dell’imputato proseguirà nella prossima udienza.