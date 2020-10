Momenti di tensione all'ex Cavarzerani

Momenti di tensione, questa mattina, all’interno dell’ex caserma Cavarzerani di Udine. A quanto si apprende finora, alcuni ospiti hanno tentato, in modo non violento, di uscire dalla struttura che, pochi giorni fa, è stata dichiarata ‘zona rossa’.

La decisione, con nuova ordinanza del sindaco Pietro Fontanini, è stata presa dopo l’individuazione di un primo caso positivo tra i migranti il 5 ottobre e ulteriormente prolungata venerdì 9 ottobre, quando all’interno del centro di accoglienza si è registrato un vero e proprio focolaio Covid, con 35 stranieri positivi, sui 197 attualmente accolti.

Dopo l’allarme, la struttura di via Cividale è stata circondata dalla forze dell’ordine, con pattuglie dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia locale, dell’Esercito e della Guardia di Finanza. Sono entrati in azione i mediatori culturali per riportare la calma. La situazione, al momento, pare rientrata. Probabile che sia predisposta un'ulteriore intensificazione dei controlli.