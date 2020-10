Momenti di tensione alla manifestazione in piazza Libertà

Momenti di tensione, nel pomeriggio, a Trieste dove, in piazza Libertà, era stata autorizzata una manifestazione del gruppo di estrema destra 'Son Giusto'. La concessione della piazza davanti alla stazione dei treni, storico luogo di ritrovo e sostegno a molti migranti, anhe grazie all'impegno di tanti volontari, nei giorni scorsi aveva sollevato numerose polemiche, da parte di esponenti politici, a partire dal consigliere di Open Sinistra Fvg Honsell, e associazioni impegnate nell'accoglienza.

Prima dell'arrivo di quanti avevano aderito all'invito di 'Son Giusto', diversi cittadini, contrari alle loro posizioni neofasciste, hanno 'occupato' la piazza, in modo spontaneo. Il raduno, però, non era stato autorizzato e le forze dell'ordine sono intervenute per disperdere i partecipanti. Ne sono nati momenti di tensione; sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato in assetto antisommossa, i Carabinieri (anche loro in assetto antisommossa) e la Polizia Locale. Nei tafferugli nessuno sarebbe rimasto ferito.