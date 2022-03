Mondo della grappa in lutto, si è spento Bruno Fortunato

Anag, Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti aps, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa, nei giorni scorsi, di Bruno Fortunato, tra i primi soci di Anag Friuli Venezia Giulia e colonna portante, negli ultimi 20 anni, delle numerose attività dedicate ai distillati.

Bruno Fortunato, classe 1936, aveva dedicato la sua vita professionale al mondo dell’agronomia e della zootecnia, in ambito scolastico e accademico e come consigliere agronomo della Regione.

Negli Anni ’80 aveva iniziato a dedicarsi, con grande passione, anche alla promozione della cultura enologica e dell’eccellenza distillatoria e vitivinicola in Friuli Venezia Giulia. Il suo ingresso in Anag risale al 1988. Dopo aver conseguito il titolo di assaggiatore e poi di relatore per l’associazione, è stato prima segretario e poi presidente di Anag Fvg, che ha guidato fino al 2015 con grande entusiasmo organizzando corsi per assaggiatori, degustazioni, visite in distillerie e curando la partecipazione di Anag a manifestazioni importanti per la promozione delle eccellenze enogastronomiche regionali.

Parallelamente ha portato avanti il suo impegno in Onav, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino, riportando l’associazione nelle province di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone. Sempre pronto a proporre nuove idee e a dare consigli ad assaggiatori e appassionati di ogni età, Bruno Fortunato viene ricordato con grande stima e affetto da tutti coloro che lo hanno conosciuto.