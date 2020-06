Mondo della scuola in piazza per ripartire senza restrizioni

‘Il futuro è ora’: questo è lo slogan del flash mob organizzato questa mattina in piazza XX Settembre, a Pordenone, da genitori, insegnanti e nonni che non appartengono a nessun gruppo politico e vogliono sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni in merito alla questione scolastica.

Propongono, diversamente dalle indicazioni ipotizzate dal Governo per il rientro a settembre, che la scuola rimanga un luogo di socializzazione, scambio, gesti spontanei e vissuti in un ambiente sereno ed empatico. Questo nel rispetto del bisogno di ogni essere umano, in particolare dei bambini, di socializzare in modo armonico per sviluppare competenze civiche, relazionali, creative e di apprendimento.

"Il nostro obiettivo - spiegano i referenti dell'iniziativa - è sensibilizzare l’opinione pubblica e far capire che si può tornare a scuola liberi di sorridere e stare insieme nella piena libertà del contatto con insegnanti e coetanei. Auspichiamo che anche le istituzioni colgano i numerosi segni di protesta e di dissenso che, con diverse modalità, sono presenti in tutto il nostro Paese".

Per trasmettere un messaggio positivo e pacifico i promotori hanno scelto il brano ‘Ci vuole un fiore’ da intonare insieme in piazza. Grandi e piccini hanno indossato una maglia bianca con scritte e disegni, mentre i bambini hanno portato anche un fiore di carta con il proprio nome e la classe che frequenteranno.