Monfalcone, preso il ladro di portafogli in spiaggia

La Polizia di Stato del Commissariato di Monfalcone nei giorni scorsi ha arrestato per furto aggravato un 57enne, originario della Campania, ma domiciliato nel mandamento monfalconese. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato pizzicato dagli agenti durante un controllo in spiaggia.

Mentre una donna era andata a fare il bagno, il 57enne si è avvicinato alla sua borsa, ha prelevato il portafogli e si è poi allontanato con disinvoltura. Ma la scena è stata vista dalla pattuglia, che lo ha fermato in flagranza.

Ieri, nel corso dell’udienza per direttissima al Tribunale di Gorizia, il giudice lo ha condannato a due anni di reclusione e ha disposto gli arresti domiciliari. Sono in corso ulteriori indagini relative ad altri furti commessi la scorsa settimana, per i quali il 57enne è gravemente indiziato.