Monfalcone, 27 sanzioni per smaltimento irregolare dei rifiuti

L’intenso controllo sul rispetto del regolamento dello smaltimento dei rifiuti urbani a Monfalcone, iniziato a gennaio 2021 con costanza e progettualità, sta dando risultati visibilmente riscontrabili.

“La città risulta molto pulita e ce lo dicono non solo i monfalconesi ma anche i visitatori da fuori”, ha commentato il sindaco Anna Maria Cisint, nell’anticipare i dati del monitoraggio 2022 da gennaio ad oggi.



In meno di due mesi i controlli effettuati dagli uomini della Polizia Locale, in borghese, nei luoghi di più densità abitativa, hanno portato ad accertare 27 sanzioni. “Le sanzioni servono a scoraggiare i trasgressori e ad evitare che i costi degli abbandoni ricadano sull’intera cittadinanza”, ha precisato il Sindaco.



I dati forniti dal Comando di Polizia riportano: 39 servizi effettuati, 27 sanzioni accertate da 200 euro l’una. Nel 2021 sono stati 262 i controlli effettuati e 222 le sanzioni accertate.



Controlli quadruplicati rispetto al 2020, per rispondere alla volontà dell’Amministrazione di porre fine ad un fenomeno che degrada la città ed è irrispettoso del decoro e del corretto comportamento civile dei più.



“Il risultato attuale è il frutto di tante, tante azioni che stiamo facendo: il pulitore, Vasco, i libretti formativi per Fincantieri, i ciccami e il grande risultato ottenuto appunto con il Nucleo di Tutele Ambientale che coglie i trasgressori in fragrante”, conclude il Sindaco.