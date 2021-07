Monfalcone, abbandonano i rifiuti in strada: identificati e multati

Il sistema di videosorveglianza, integrato al nucleo di polizia ambientale, ha consentito di identificare i trasgressori che nei giorni scorsi avevano abbandonato mobilio e attrezzatura in strada, a Monfalcone.



Le segnalazioni ricevute e le indagini avviate hanno presto consentito di identificare i trasgressori. Si tratta di un cittadino cinese, che ha abbandonato selvaggiamente ingombranti in via Duca D’Aosta, e due cittadini rumeni, che hanno riversato materiale d’arredo a Marina Julia.



“Ringrazio la polizia locale che tempestivamente ha identificato gli autori di questi gesti indecorosi. Il Comune di Monfalcone investe molte risorse nella pulizia e nella raccolta differenziata, i servizi sono continui e variegati, non è in alcun modo giustificabile un atteggiamento così poco civile verso la nostra città”. Il sindaco evidenzia poi i risultati che il nuovo nucleo di polizia ambientale, istituito all’interno della Polizia Locale, apporta attraverso continui pattugliamenti nelle zone accertate maggiormente critiche. I trasgressori sono chiamati al pagamento di una sanzione di 200 euro per la violazione commessa.



“L’attività di pattugliamento che abbiamo voluto –precisa il sindaco- si estende anche nei parchi comunali e nelle aree maggiormente frequentate”.Un ulteriore impegno dell’amministrazione è rivolto all’informazione attraverso la diffusione di brochure illustrative. Gli assessori Antonio Garritani e Paolo Venni hanno incontrato il direttore del personale di Fincantieri, Tosi, e il direttor Bais per organizzare una capillare campagna di informazione ed educazione tra le maestranze del cantiere. Le brochure predisposte dall’Amministrazione saranno distribuite anche in lingua inglese, bangladese e rumena.La Polizia Locale, nell’ottica del rispetto del riposo dei residenti svolge anche attività di controllo nelle aree segnalate come maggiormente rumorose, ovvero piazza Falcone Borsellino, Via Ceresina, Salita Granatieri e via Serenissima.