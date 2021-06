Monfalcone, abbandonano i rifiuti in strada, quattro multati

Capita spesso, purtroppo, di vedere rifiuti abbandonati in strada o posizionati sul marciapiede, fuori dagli appositi cassonetti. A Monfalcone, la maleducazione e l'inciviltà, però, è costata cara a quattro cittadini sorpresi ad abbandonare i propri rifiuti in strada. La Città dei cantieri, per contrastare l'abbandono dei rifiuti, ha invitato la Polizia Locale dad intensificare i controlli per arginare un comportamento ingiustificabile.



Controlli che soltanto nell’ultima settimana hanno permesso di individuare e multare quattro cittadini con sanzioni pari a 200 euro l’una.



Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati effettuati 15 servizi per contrastare il fenomeno e 43 interventi per la rimozione dei rifiuti. Accertate anche 30 sanzioni per mancato rispetto del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.



“E’ inaccettabile che il decoro cittadino venga infranto dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti, a fronte delle opportunità che abbiamo messo in campo per incentivare il corretto comportamento”, commenta il Sindaco Anna Maria Cisint.



“Vasco” ovvero la possibilità di conferire i rifiuti anche in giornate non previste dalla raccolta porta a porta; il “Rifinitore” - come l’ha definito l’assessore Venni - per rimediare alle inciviltà, operativo 7 giorni su 7, dalle ore 7 alle 19; la pulizia dei cassonetti per evitare odori maleodoranti; apertura quotidiana (ad eccezione della sola domenica) del Centro di raccolta comunale di Via Consiglio d'Europa n°10 ed altre risorse che, a fronte di comportamento scorretto, ricadono economicamente su tutti.