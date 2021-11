Monfalcone, al liceo Buonarroti scatta la didattica a distanza

Al liceo Buonarroti di Monfalcone scatta la didattica a distanza. L’istituto informa che domani tutte le classi dovranno seguire le lezioni da remoto. “Il provvedimento – precisa la dirigenza - si è reso necessario perché in sei classi dell'istituto ci sono studenti risultati positivi al virus (uno/a per classe) o contatti stretti di persone a loro volta risultate positive”.

“Di conseguenza, su disposizione delle autorità sanitarie, sia le classi interessate sia i docenti presenti nelle varie aule nelle giornate considerate a rischio di contagio dovranno sottoporsi a tampone e, a cascata, non sarà possibile sostituire tutti i docenti che saranno assenti fino all'esito del test né sarà possibile garantire la vigilanza per le altre classi che potrebbero restare a scuola per seguire le video-lezioni”, precisano dal liceo.

“Ci auguriamo che non sia necessario prorogare queste disposizioni per altri giorni e che da mercoledì tutti o quasi tutti possano tornare a scuola. Restiamo uniti e andiamo avanti”.