Monfalcone, al via i lavori del Canale Valentinis

Al via i lavori per il Canale Valentinis a Monfalcone. "Il mare entra in città nel punto più a Nord del Mediterraneo. Per questo motivo il canale per noi è fondamentale per lo sviluppo turistico di Monfalcone e l’identità della comunità intera", ha detto il sindaco Anna Maria Cisint. "Noi siamo una città di mare e non possiamo dimenticare che il mare che entra in città è in centro. Quindi il canale Valentinis è una forte attrattiva di richiamo".

"Il finanziamento dei lavori di riqualificazione è stato affidato al Consorzio per lo Sviluppo Economico del Monfalconese, grazie a fondi regionali per il valore di quattro milioni e settecento mila euro. Il lavoro sarà realizzato da una ditta locale, di Latisana, per cui siamo particolarmente felici che i benefici occupazionali restino all’interno della nostra regione", prosesgue Cisint.

"Il progetto, che terminerà ad aprile 2022, prevede interventi multipli di riqualificazione e strutturali: in primis l’abbattimento dell’attuale barriera, per cui sarà possibile apprezzare la vicinanza del mare direttamente dalla strada, e da nuove gradinate a degradare di altissimo pregio. Una terrazza panoramica ad altezza strada coprirà l’ala polifunzionale che andrà a valorizzare ulteriormente il mercato ittico dando maggior pregio ai nostri pescatori professionisti e consentendo alle persone che attenderanno l’attracco del Delfino Verde di aspettare all’ombra godendosi una pausa ed una bibita fresca".

"Il lavoro di pregio non toglierà gli ormeggi per le barche, che resteranno quelli attuali e il parcheggio sarà semplicemente traslato e non perso. Sarà realizzata un’area polifunzionale. Questo è un lavoro che tiene conto dell’identità della città: abbiamo lavorato assieme alle due associazioni del Canale che qui hanno ancora gli ormeggi e che continueranno ad averceli. Il lavoro è stato sviluppato assieme a tanti attori: ringrazio i collaboratori e gli amministratori del Comune che sin da subito hanno lavorato su questo progetto con entusiasmo e lungimiranza, cogliendone gli obbiettivi strategici".

"Ringrazio la Regione per il finanziamento e il supporto e Fincantieri che ci ha donato un’area. Ringrazio il Consorzio Sviluppo Economico al quale abbiamo affidato questo lavoro. Questo progetto consente di dare a Monfalcone il lustro che merita, perché non tutti sanno che qui c’è il mare e del mare possiamo godere", conclude Cisint.