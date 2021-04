Monfalcone, alzare la guardia contro la variante indiana

Il campanello d’allarme sulla variante indiana è suonato anche a Monfalcone, il centro della nostra regione che accoglie la più importante comunità in arrivo dall’Asia Meridionale. Per questo, il sindaco Anna Maria Cisint oggi formalizzerà alle autorità competenti la richiesta “di fare tutto il possibile per monitorare la situazione in città ed evitare il diffondersi della nuova variante”.

“L’emergenza sanitaria, che dura da più di un anno, ha messo a dura prova il sistema e il tessuto socio-economico. Mi auguro che, con questi accorgimenti, si possa evitare l’inasprirsi della situazione già così gravosa per tutti. Le peculiarità contestuali e lavorative del Monfalconese c’impongono misure di attenzione eccezionali”.

“Oggi, tramite lettera scritta a Fincantieri, solleverò la richiesta d’intensificare i controlli e di evitare di assumere personale straniero in questo periodo, nonché di aumentare le verifiche sanitarie che già stanno facendo con molta cura”.

“Mi rivolgerò al Questore e al Prefetto – prosegue Cisint - per ricevere informazioni sulla strategia di controllo adottata dalle forze dell’ordine sugli arrivi, non solo via aereo, ma anche via mare, rotaia e strada di persone che giungono dalle zone in cui la variante indiana è diffusa o che possano essere entrati in contatto con soggetti contagiati. Inoltre, all’Azienda sanitaria avanzerò la proposta di effettuare fare screening mirati e di dare maggiore rilievo all’aspetto preventivo-sanitario. Queste misure sono orientate a tutelare tutti i cittadini e a evitare l’innalzamento della curva dei contagi e l’aumento di casi critici”, conclude Cisint.