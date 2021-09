Monfalcone, attività sospesa per mancato rispetto delle norme igieniche

Nuova segnalazione e sospensione di un'attività per mancanza del rispetto delle norme igieniche in centro a Monfalcone, gestita da una cittadina di origine bengalese.

Il controllo è stato condotto dalla Polizia locale, in collaborazione con il personale del Dipartimento di prevenzione della sezione igiene degli alimenti di origine animale dell'azienda sanitaria.

Sul posto, il personale accertava la mancanza di specifici prodotti per l’igienizzazione delle mani a disposizioni dei clienti e soprattutto di polvere e incuranza sul bancone da lavoro della macelleria e in generale all'interno del negozio di alimentari. Dietro i frigoriferi venivano rinvenuti alcuni insetti morti, tra cui scarafaggi.

Sui banchi di lavoro della macelleria in acciaio c'era presenza di polvere e di terra; sulle pareti dello spaccio venivano rinvenute ragnatele e sporcizia; nonché, alimenti sprovvisti delle informazioni con etichetta in lingua italiana.

"L'attenzione e le risorse che la Polizia locale investe per le attività di controllo è una garanzia a tutela dei consumatori e delle attività, per garantire il rispetto delle regole per le attività commerciali e tutelare la salute dei cittadini. Attraverso questi controlli, inoltre, riusciamo a mantenere l'attenzione alta e garantire la libera concorrenza tra i commercianti", ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Cisint nel ricordare anche che la Municipale, coordinata dal Comandante Bagatto, agisce a 360 gradi in ambito di rispetto della legalità e in questa azione è impegnata anche nella tutela della parità opportunità.

A conclusione dell'operazione, gli agenti hanno provveduto alla sospensione dell’attività fino al ripristino dell’igiene dei locali. Per l'esercente sanzione da mille euro, a cui si aggiunge una multa da 400 per la mancanza di dispositivi igienici. Sottoposti a fermo ufficiale gli 11 sacchetti di carne in attesa che il gestore comprovi l’idoneità degli stessi a poter contenere alimenti. Si trattava, infatti, di sacchi per la raccolta differenziata.