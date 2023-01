Monfalcone, auto contro un camion dei rifiuti

Un uomo è stato soccorso questa mattina, intorno alle 6.30, per le ferite riportate a seguito di un incidente in viale San Marco, a Monfalcone. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, la sua vettura si è scontrata con un mezzo per il trasporto dei rifiuti.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto i Vigili del fuoco e un'ambulanza, che ha preso in carico il conducente dell'auto, ferito in modo non grave; è stato trasportato all'ospedale di San Polo di Monfalcone per le cure del caso.