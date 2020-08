Monfalcone, Cisint preoccupata per i casi in Fincantieri

Resta alta l’attenzione del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint sui casi Covid all’interno di Fincantieri. “Sono molto preoccupata – riferisce il sindaco - perché da Ferragosto in poi c'è stata un'escalation di positivi che lavorano nell'indotto. Ieri abbiamo registrato otto positivi di sei ditte diverse, oggi un nuovo caso di un'altra azienda in appalto. Non va affatto bene”, prosegue Cisint.

“Vanno bloccati gli arrivi di lavoratori stranieri e utilizzata la modalità 'pesco in casa'. Inoltre, sono troppe le ditte in appalto e subappalto e non si può tenere la situazione sotto controllo. Sono convinta che Fincantieri dentro i cancelli faccia il possibile, ma come ho sempre sostenuto conta molto ciò che succede fuori, a tutela dei lavoratori e dei cittadini”, conclude Cisint.