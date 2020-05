Monfalcone, commercianti e artigiani in piazza

Manifestazione di artigiani e commercianti oggi a Monfacone. Tante micro partite Iva sono scese in piazza della Repubblica e hanno consegnato al sindaco Anna Maria Cisint le chiavi delle loro attività. "Hanno chiesto di ripartire subito", spiega Cisint. "Non sono tollerabili discriminazioni tra imprenditori di serie A e serie B. Non può essere accettato che qualcuno decida chi deve vivere o chi morire. Il lavoro è un diritto".

In piazza anche il presidente di Confartigianato Gorizia, Ariano Medeot, che ha ribadito la necessità di provvedimenti a sostegno della categoria e per limitare le conseguenze dell’apertura dei confini, che favorirebbe i concorrenti esteri. "Serve subito liquidità: dopo tre mesi di stop, gli artigiani hanno bisogno di un'iniezione di denaro, anche a fondo perduto", spiega Medeot. "E chiediamo anche di valutare con attenzione l'apertura della Slovenia. Se i nostri negozi saranno chiusi, mentre oltre confine sarà tutto aperto, rischiamo un flusso transfrontaliero che metterà definitivamente in ginocchio le nostre attività".