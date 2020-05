Monfalcone, Comune in campo per la ripartenza

Anche a Monfalcone questa mattina sono ufficialmente ripartite numerose attività commerciali. A tenere 'a battesimo' la ripartenza il sindaco Anna Maria Cisint, che ha voluto testimoniare la vicinanza della Giunta alle imprese.

"Siamo in centro", commenta in un video pubblicato su Facebook Cisint. "Abbiamo voluto essere testimoni della riapertura. Crediamo moltissimo nei micro-imprenditori che, con sacrificio, ogni giorno pensano a come sbarcare il lunario. Ma non siamo solo testimoni, vogliamo essere anche partecipi di questa fase. Per questo, su tutto il territorio comunale, abbiamo dato la possibiltà di sfruttare le aree all'aperto per poter frequentare i locali nel rispetto delle distanze e consentire una redditività dei costi, che altrimenti non potrebbe avvenire".

"Oltre a questo, abbiamo messo a disposizione 300mila euro di contributi per le microimprese, per potersi adeguare alle normative con tutti i dispositivi. Percepisco una realtà frizzante e tanta voglia di fare. Noi siamo con tutti coloro che hanno voglia di lavorare. Questa è l'Italia che amiamo, quella che s'impegna e fa ogni giorno sacrifici. Il messaggio che voglio lanciare anche con questa maglietta è quello di sostenere le nostre attività: quindi comprate a Monfalcone!".