Monfalcone, controlli intensificati sull'autotrasporto

Il controllo del territorio da parte della Polizia locale di Monfalcone implica un’attenta osservazione anche sull’autotrasporto. L’obiettivo, su indicazione dell’Amministrazione comunale, è di elevare l’attenzione verso le irregolarità, che possono comportare situazioni di mancata sicurezza e di concorrenza sleale. Queste le motivazioni alla base del report semestrale che il comandante della Municipale, Rudi Bagatto, ha elaborato da gennaio al 30 giugno.

“I controlli che chiediamo di effettuare quotidianamente sul trasporto servono alla sicurezza delle persone e, di conseguenza, a limitare i sinistri; contestualmente vogliono garantire il rispetto delle normative vigenti”, ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Cisint. “In particolare, per il trasporto pesante pretendiamo il rispetto dei tempi di guida e riposo, dei limiti di velocità e la corretta dotazione di documentazione per effettuare il trasporto”.

“C'interessa la salute al pari del lavoro ed è nostro compito evitare che chi rispetta le regole venga penalizzato dai trasgressori”, precisa il Sindaco, ricordando che alcune limitazioni al traffico sono state di recente apportate soprattutto in zona Panzano, costringendo i camion a utilizzare via Bagni, e non via Gorizia, per decongestionare la situazione che era critica dal punto di vista del traffico, della pericolosità e dell’inquinamento. Provvedimento successivo all’ordinanza no bramme in centro, in vigore dal 2018. In via Timavo e in via Gorizia, infatti, sono stati emesse 146 sanzioni per divieto di transito.

Traducendo il tutto in numeri, gli autocarri controllati nei primi sei mesi dell’anno sono 292, con 445 sanzioni principalmente per assenza del titolo autorizzatorio, tempi di guida e riposo non rispettati, irregolarità nella documentazione e dispositivi a bordo. Quattro i trasporti abusivi accertati, con sanzioni da 5 mila euro l’uno e il fermo di tre mesi del veicolo.

L’85% veicoli sanzionati sono stranieri; l’89% delle sanzioni sono state pagate immediatamente su strada. L’Importo totale accertato ammonta a 153.813 euro.

Rispetto all’attività ordinaria, sei accertamenti sono stati realizzati con l’ausilio della motorizzazione e con il centro mobile di revisione. In questi incontri con la motorizzazione su strada, uno al mese, sono stati revisionati 69 i veicoli di cui 62 stranieri e sette italiani.