Monfalcone dichiara guerra allo spaccio

Il Comune di Monfalcone ha ricevuto 40mila euro dal Ministero dell’Interno che utilizzerà per avviare azioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti.

“Da mamma sono seriamente preoccupata per le segnalazioni che riceviamo e pertanto abbiamo deciso di utilizzare questo finanziamento per implementare al massimo i servizi della polizia locale per arginare questo fenomeno” ha dichiarato il Sindaco Anna Cisint. “All’azione di contrasto è altrettanto fondamentale abbinare la prevenzione. Per cui proseguiremo le nostre azioni all’intento delle scuole”.

L’importo ricevuto sarà destinato a un utilizzo su quattro linee: effettuare campagne di informazione tra i più giovani nelle scuole per prevenire il fenomeno; per implementare il sistema di videosorveglianza; per formare gli operatori della polizia locale e effettuare ulteriori controlli sul territorio.