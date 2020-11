Monfalcone, due bengalesi denunciati per false dichiarazioni

Due bengalesi sono stati rinviati a giudizio per false dichiarazioni, poiché hanno cercato di raggirare il Comune di Monfalcone, dichiarando il falso per ottenere l’iscrizione anagrafica.

Nel 2016 i due si sono presentati all’ufficio anagrafe per richiedere l’iscrizione, ma i numerosi sopralluoghi effettuati dalla Polizia locale nell’appartamento che era stato indicato nella richiesta hanno dato sempre esito negativo.

È quindi scattato l’approfondimento dell’effettiva presenza dei soggetti nell’alloggio, interpellando la proprietaria dell’abitazione. La donna ha chiarito di non aver mai sottoscritto alcun contratto con i due stranieri, anche se era stato esibito un atto al Comune. I due bengalesi sono stati perciò indagati per le false dichiarazioni e rinviati a Giudizio dalla Procura della Repubblica di Gorizia, con udienza fissata per il primo dicembre. La Procura ha individuato nel Sindaco pro tempore del Comune di Monfalcone, Anna Cisint, la parte offesa dal reato.

La Giunta Comunale ha deliberato di costituirsi parte civile nel procedimento, affidando la costituzione in giudizio all’avvocato Coppo di Monfalcone per veder riconosciuta la responsabilità dei soggetti imputati della falsa dichiarazione.