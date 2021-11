Monfalcone, fermati nove migranti in via Romana

Una pattuglia della Polizia locale di Monfalcone, durante un servizio di controllo del territorio, ha individuato, ieri pomeriggio, un gruppo di nove extracomunitari in via Romana.

I migranti, dopo esser stati sottoposti a tampone, per tutti risultato negativo, sono stati accompagnati al Commissariato della Polizia di Stato per il foto-segnalamento. Le persone, tutte maggiorenni, sono state denunciate l’ingresso clandestino in Italia.

“Il controllo dell’identità non è stato possibile per l’assenza di documenti al seguito”, ha riferito il Comando. Si tratta comunque di otto cittadini di nazionalità pakistana e uno di nazionalità afgana; tutti hanno dichiarato di essere partiti dal Pakistan. Al vaglio degli inquirenti l’approfondimento sulle modalità di ingresso. Terminate le procedute, sono poi stati trasportati al Cara di Gradisca d’Isonzo.

“Ringrazio la Polizia locale per la costante attività di presidio e controllo del nostro territorio e per la collaborazione tra tutte le forze dell’ordine che si è instaurata per garantire la sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Cisint.