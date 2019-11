Monfalcone, fuga di gas nel cuore della notte

Due interventi dei Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia questa notte per fughe di gas. Il primo si è verificato in un'abitazione di Ronchi dove una donna ha sentito uno strano rumore proveniente dalla stufa. Ha chiesto subito aiuto. Poco dopo sono giunti i pompieri: hanno scoperto che si trattava di un tubo malfunzionante, che stava causando una perdita di gas. L'area è stata messa in sicurezza e la donna non è rimasta intossicata.

Il secondo intervento, invece, a Monfalcone dove si è verificata una fuga di gas che ha interessato un'intera palazzina. I condomini hanno cominciato a sentire un cattivo odore e hanno chiamato il 112. Sul posto è stata inviata immediatamente una squadra di Vigili del Fuoco e sono arrivati i tecnici del gas. Si è scoperto che due contatori principali che regolano la distribuzione erano andati contemporaneamente in disfunzione.

Questo ha provocato una fuga di gas che ha interessato diversi appartamenti del condominio. La rete è stata staccata e isolata. È scattata anche a una diffida: non si potrà più utilizzare l'impianto finchè non sarà completamente sicuro. Nessuno per fortuna è rimasto intossicato grazie al tempestivo intervento dei pompieri.