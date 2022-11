Monfalcone, in commercio 1.800 articoli non a norma

La scorsa settimana, a conclusione di un intervento congiunto tra i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Gorizia e gli agenti del Comando di Polizia locale di Monfalcone, sono stati sequestrati oltre 1.800 pezzi di bigiotteria, prodotti elettrici e cover per cellulari in quanto non conformi alle regole del Codice del Consumo e alla normativa relativa al materiale elettrico a bassa tensione.

Il controllo, effettuato a seguito di un'attività infoinvestigativa e di analisi delle banche dati delle Fiamme gialle, ha permesso d'individuare diverse attività monfalconesi che vendevano i prodotti non a norma sequestrati (per un valore di circa 22.000 euro), nei confronti delle quali sono scattate multe per circa 6.000 euro.

La mancanza di etichettatura delle merci - ricordano i finanzieri - lede le tutele ai diritti dei consumatori di conoscere in modo chiaro ed esaustivo la composizione dei prodotti e i rischi più rilevanti connessi al loro uso e, cosa più importante, chi assume la responsabilità della loro immissione sul mercato. La serietà della proposta commerciale è certamente dichiarata dall’accuratezza dell’etichettatura del bene e ne preannuncia il livello di affidabilità.