Monfalcone, investito mentre va al lavoro in bici

Un cittadino del Bangladesh, residente a Monfalcone, è stato investito da un'auto, intorno alle 5. E' successo in via Cristoforo Colombo, in prossimità del supermercato Pam, nella Città dei Cantieri. L'uomo era in sella alla sua bicicletta e stava andando al lavoro.

Rovinato sull'asfalto, è stato subito assistito dall'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Sores di Palmanova. Fortunatamente le sue condizioni non sono serie. È stato trasportato all'ospedale per accertamenti.

Il conducente della vettura si è subito fermato per prestare soccorso e chiamare il 112. Rilievi e accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Monfalcone.