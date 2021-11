Monfalcone, ladri in azione al mercato rionale

Ladri in azione durante il mercato rionale di Monfalcone, a inizio settimana. Diverse persone, infatti, si sono trovate improvvisamente senza borsetta, oppure senza il portafogli che era custodito all'interno della borsa o del borsello. La notizia si è subito diffusa tra gli abituali utenti delle bancarelle, con un veloce passa parola. Si tratta di furti con destrezza.

Tre le vittime, in particolare, che hanno lamentato il furto, tutti della zona. Sono stati sottratti loro soldi, carte di credito, documenti personali e altri oggetti contenuti nelle borsette. Per tutte le vittime non è rimasto altro da fare se non chiamare il 112 e denunciare l'accaduto. I danni ammontano a qualche migliaia di euro.