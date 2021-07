Monfalcone, lavori di manutenzione della viabilità carsica

Sono iniziati i lavori di manutenzione di tutta la viabilità carsica del Monfalconese. I lavori provvederanno alla revisione di tutte le caditoie che si trovano lungo i 30 chilometri di strada forestale che attraversano la zona carsica.

Le caditoie sono fondamentali per il mantenimento e la preservazione dei sentieri, in quanto evitano lo scavo dei sentieri che altrimenti vengono erosi dall’acqua. Le caditoie risalgono al 2013-2014 ed erano state realizzate dalla Regione in collaborazione con la Protezione civile che, all’epoca, avevano completamente rifatto più di 16 chilometri delle piste forestali. Ora, a distanza di anni, c’è la necessità di svuotare le caditoie dalla ghiaia e risistemarle in modo che tornino a essere efficienti per lo scolo dell’acqua.

Le caditoie presenti al momento sono circa una sessantina, sparse lungo tutta la viabilità carsica. Il Comune provvederà a pulire e sistemare tutte quelle che si trovano nell’area di competenza territoriale e necessitano di manutenzione.