Monfalcone, lavori nel cimitero cittadino

Mercoledì 25 agosto dalle ore 12.30 alle ore 20,00 il Cimitero Comunale di via XXIV Maggio sarà chiuso al pubblico per operazioni di diserbo. Lavori straordinari di diserbo dei vialetti e di altre zone dove il solo taglio del verde non è sufficiente a garantire il decoro della struttura.



Il prodotto che verrà utilizzato richiede di attendere 3-6 ore, affinché la vegetazione sia completamente asciutta prima di rientrare nell’area. In caso di maltempo le operazioni saranno posticipate nella giornata di giovedì 26 agosto 2021, con gli stessi orari, previo preavviso al pubblico.