Monfalcone, licenza sospesa a quattro negozi etnici

A Monfalcone, è stato notificato nei giorni scorsi ai titolari di quattro negozi di nazionalità bengalese, il provvedimento del Questore di Gorizia che dispone, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la sospensione dell’autorizzazione per la gestione delle attività di vicinato.

La restrizione è stata imposta in quanto le attività hanno violato per due volte negli ultimi mesi l’ordinanza emessa dal Sindaco Cisint, che impone la chiusura alle 20.30 qualora l’esercizio detenga alcolici o risulti debitore del Comune per imposte o sanzioni.

Le varie ordinanze violate erano state emesse per contrastare atti d’inciviltà urbana come schiamazzi, bivacchi e consumo di alcolici per strada. Come emerso dai numerosi sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale, alcune attività commerciali effettuavano una vendita a basso costo di bevande alcoliche, contribuendo così all'incremento dei consumi di alcol e, quindi, ai fenomeni di disturbo. A seguito di queste ordinanze la Polizia Locale ha accertato le ripetute violazioni.

Il decreto di sospensione, predisposto con un’azione coordinata tra la Polizia Locale di Monfalcone e la Polizia di Stato, avrà una validità di dieci giorni per un’impresa che è risultata recidiva e di sette per le altre tre.