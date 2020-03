Monfalcone, migliora il comandante della Polizia locale

Oggi è un giorno felice per la città di Monfalcone. Non solo è terminata la quarantena per molti dei dipendenti comunali finiti in isolamento 16 giorni fa, ma soprattutto sono arrivate buone notizie in merito alle condizioni di salute del comandante della Polizia Locale, Rudi Bagatto, residente a San Daniele del Friuli, uscito sabato scorso dalla terapia intensiva. La lieta notizia è arrivata proprio nel giorno del suo compleanno, che il sindaco Anna Maria Cisint ha voluto festeggiare con un videomessaggio speciale.

"Il nostro comandante è stato quello che ha avuto una situazione sanitaria pesantissima, davvero molto difficile", ha ricordato Cisint. "Ieri mi ha chiamato sua moglie e mi ha riferito che, con l'ausilio dei sanitari - ovviamente non ce la fa ancora da solo - è riuscito a dirle qualche parola al telefono. Quindi noi oggi, che tra l'altro è anche il suo compleanno, oltre a fargli tanti auguri, gli diciamo che siamo tutti con lui. L'intera comunità gli è sempre stata vicina e ho ricevuto per lui un'infinità di messaggi di in bocca al lupo, per i quali vi ringrazio davvero. Nell'abbracciare lui, abbracciamo idealmente tutti malati, chi se l'è cavata, magari con meno problemi, ma sopratutto chi vive e ha vissuto situazioni difficili".