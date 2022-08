Monfalcone, modifiche alla viabilità per lo Sbaracco

In occasione dello Sbaracco, che si terrà sabato 27 agosto dalle 9 alle 23 nelle vie del centro città, nella stessa giornata, dalle 6.30 alle 23, la viabilità cittadina subirà variazioni.

Dalle 6.30 alle 23 sarà, infatti, istituito il divieto di sosta temporaneo con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli, su ambo i lati delle carreggiate, e dalle 7 alle 23 sarà vietata la circolazione veicolare nelle seguenti strade: tratto carrabile di Piazza della Repubblica, compresi gli stalli a pettine con sosta a disco orario; Corso del Popolo; via San Francesco, con divieto di sosta temporaneo solamente nel tratto compreso tra via Blaserna e Piazza della Repubblica, compresi gli stalli per motocicli; Via F.lli Rosselli; Via Duca d’Aosta nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Via Mazzini; Via IX Giugno nel tratto compreso tra via Garibaldi e via F.lli Rosselli; via Oberdan; via Roma nel tratto compreso tra via Duca d’Aosta e via del Rosario. Il traffico veicolare sarà deviato sulle vie laterali.

In tutte le vie interessate dall’evento, comprese le aree pedonali, sono derogati dall’osservanza del divieto di circolazione e sosta i veicoli dotati di pass per il tempo necessario alle attività di carico e scarico merci per allestimento dei banchi di esposizione. I veicoli adibiti a servizio Taxi potranno transitare con le dovute cautele lungo il primo tratto di via F.lli Rosselli, via Arena e via Desenibus.

Conseguentemente al divieto di circolazione in tali vie, la fermata del bus presente nell’area antistante il civico 11 di Viale Verdi viene estesa per ulteriori 18 mt. e in corrispondenza dell’estensione sarà istituito un divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli; la fermata del bus posta in prossimità del civico 20 di Viale Verdi viene estesa per ulteriori 18 mt. e in corrispondenza dell’estensione sarà istituito un divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli.

Inoltre, in prossimità dello slargo di Viale Verdi, nei pressi dell’intersezione con Viale S. Marco, sarà disposto un divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli e sarà istituita una fermata bus temporanea in corrispondenza dello stallo abitualmente adibito a fermata per lo scuolabus.

Per consentire la predisposizione una fermata bus temporanea in viale San Marco, in corrispondenza dei numeri civici 45-47-49 è disposto il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli; il traffico veicolare circolante su via Barbarigo nel tratto compreso tra via Bixio e via F.lli Rosselli sarà deviato in via Arena, con presegnalazione in via Bixio della chiusura al traffico di via F.lli Rosselli.

Chi proviene da Via del Rosario sarà obbligato a percorrere via Ceriani per uscire in via Desenibus; il traffico proveniente da via Garibaldi, all’altezza di via IX Giugno dovrà proseguire diritto lungo via Bixio.

In via Roma, nel tratto compreso fra piazza Dante Alighieri e via del Rosario, al fine di consentire il raggiungimento degli uffici comunali e della biblioteca, è istituito un divieto di sosta sul lato dei numeri civici pari, con sanzione della rimozione forzata dei veicoli, ed è istituito il doppio senso di circolazione, in deroga al senso unico esistente.

Sarà anche vietata la circolazione veicolare in via Don Bosco nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Duca d’Aosta, ad esclusione dei soli frontisti che, in deroga al senso unico esistente, potranno percorrere il tratto nei due sensi di marcia con le modalità del senso unico alternato, con ingresso ed uscita unicamente su via Garibaldi.

Sarà vietata la circolazione veicolare anche in via San Francesco, nel tratto compreso tra via Plinio e via Blaserna, ad esclusione dei soli frontisti, che potranno percorrere il tratto a doppio senso di circolazione, in deroga al senso unico esistente.

In via Serenissima, all’intersezione con via Desena, saranno poste delle transenne con affisso l’avviso di chiusura di Corso del Popolo, con accesso consentito ai soli frontisti di via Desena e contestuale divieto di accesso al Corso del Popolo da via Desena.

Circolazione veicolare vietata anche in via Androna del Falco, via dei Rettori, via del Comune, via della Pietà e via della Basilica.

Sarà possibile transitare liberamente nelle vie comprese nelle zone a traffico limitato “A” e “B”. Vengono quindi sospese le limitazioni previste con indicazione riportante la dicitura “NON ATTIVO” sul pannello informativo posto ai varchi di ingresso delle ZTL.

Il varco tra viale San Marco e via Rosselli sarà presidiato, fino alle 23, in forma costante e continuativa dalla Polizia Locale, che, nel pomeriggio, sarà alternata da quattro volontari dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) di Monfalcone.

La chiusura al traffico del centro cittadino sarà segnalata sui due tabelloni a messaggio variabile presenti all’ingresso della città, in viale Cosulich e in via I Maggio.

In prossimità delle strade chiuse al traffico, saranno disponibili i parcheggi di Via Matteotti (in prossimità del liceo “Buonarroti”), Via della Resistenza e Via Roma.