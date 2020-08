Monfalcone, nove Daspo per consumo di bevande alcoliche e ubriachezza

Grande l’impegno speso, anche nella settimana appena conclusa, dalla polizia locale di Monfalcone sia sul fronte della sicurezza stradale, sia del mantenimento del decoro in città.

In zona Porto e a Panzano sono stati controllati 20 mezzi pesanti e sono state riscontrate 11 violazioni del codice della strada, tra cui eccesso di velocità e mancato rispetto delle norme che regolano i riposi. Sono stati poi sanzionati 11 ciclisti, che in varie zone della città circolavano sul marciapiede contromano.

Tre 3 sanzioni per eccesso di velocità sono state emesse in via Gorizia e via Terza Armata. Sono stati effettuati anche i rilievi di sei sinistri stradali.

In via San Marco quattro persone sono state sanzionate per lo scorretto conferimento dei rifiuti, dal momento che sono state colte in flagrante mentre buttavano nel bidone della plastica dei sacchetti di indifferenziato.

Nella settimana sono stati emessi nove Daspo per consumo bevande alcoliche e ubriachezza manifesta e in un caso per oltraggio, tra la salita alla Rocca e via Sant’Ambrogio. Daspo anche per due rumeni, un uomo e una donna, che all’esterno del supermercato di via Rossini chiedevano l’elemosina.

Inoltre gli agenti si sono dedicati al controllo giornaliero in via Pisani, dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, per evitare gli assembramenti di lavoratori all’uscita dalle fabbriche.