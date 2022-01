Monfalcone, nuova vita per le Case Spaini

Una pagina di storia cittadina riconsegnata al futuro e alla comunità. Sono stati inaugurati in via Valentinis a Monfalcone i 20 nuovi alloggi di edilizia economica e popolare realizzati nell’area nota come Case Spaini. L’intervento – realizzato con i benefici della Legge Regionale 1/2016 per un importo finale netto dei lavori contrattualmente eseguiti di 1.362.877 euro – ha previsto la manutenzione straordinaria dello stabile con la fusione di alcune unità immobiliari esistenti (erano 24 in origine) portando alla realizzazione di 20 unità residenziali, 10 per ogni vano scala, disposte a due o tre alloggi per piano.

“La progettazione, la direzione lavori e la sicurezza – dichiara il presidente di Ater Gorizia, Fabio Russiani –, sia in fase di progettazione che di esecuzione, sono state svolte internamente da personale dell'Area Tecnica - Servizio progettazione ed esecuzione lavori, a dimostrazione dell’eccellente livello di preparazione e competenza degli uffici di Ater Gorizia. Per questo desidero ringraziare tutti i collaboratori e, in particolare, gli ingegneri Alessandra Gargiulo (responsabile unico del procedimento) e Renato Mattiussi (progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza)”.

“L’intervento di manutenzione straordinaria di via Valentinis, nello stabile conosciuto come Case Spaini – afferma l’assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti –, rappresenta non solo la manutenzione straordinaria di un fabbricato ma anche un virtuoso esempio di riqualificazione di un’intera area. Dai 24 alloggi esistenti sono stati ricavati 20 alloggi di diverse metrature rinnovati negli impianti, nelle finiture e nei serramenti. Mi complimento con l’Ater di Gorizia per il lavoro svolto che rappresenta un’ulteriore dimostrazione della sinergia tra Ater e Regione che ha finanziato tali lavori”.

“Questo intervento – sottolinea il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint – contribuisce al recupero dell’identità della nostra città. Case Spaini rappresentano un pezzo importante della storia di Monfalcone: riattarle e riconsegnarle alla popolazione è molto importante”.

L’area dell’intervento, conosciuta con il nome Case Spaini, è composta in totale da 7 edifici realizzati nei primi 50 anni del Novecento, in tempi diversi. Quattro di questi edifici sono già stati recuperati da Ater Gorizia con un precedente intervento manutentivo che ha riguardato 30 alloggi. La costruzione dell’edificio oggetto del presente recupero risale al 1951. L’edificio, allineato sulla pubblica via, presentava finiture interne ed esterne e dotazioni impiantistiche vetuste ed assolutamente inadeguate agli attuali standard abitativi.

I lavori hanno inoltre consentito l’abbattimento delle barriere architettoniche e la dotazione, all’interno degli alloggi, di lampade di emergenza che si accendono automaticamente in caso di interruzione della corrente, consentendo quindi di raggiungere le uscite, qualora si verifichino situazioni di emergenza. Proprio per aumentare la sicurezza degli alloggi, gli stessi non sono dotati di gas: i piani cottura dovranno essere del tipo a induzione e non si potranno utilizzare bombole a Gpl.