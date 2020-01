Monfalcone, nuovo volto per la scuola materna

Prenderanno il via entro metà marzo i lavori volti a dare nuova vita alla scuola materna di via delle Mandrie a Monfalcone: considerando che l’intervento richiederà dai sette ai 12 mesi, l’auspicio è di poter vedere operativo l’asilo a Natale 2020.

Questa la tabella di marcia delineata per l’attesa riconversione realizzata con l’aiuto di Fincantieri dello storico immobile all’angolo con via Valentinis, adibito negli ultimi anni a magazzino comunale ma nato negli anni Trenta come scuola appunto.

Un’operazione di straordinaria importanza per Monfalcone, che rientra nella responsabilità sociale della Fincantieri e che consentirà alla città di recuperare un edificio di grande valore sia dal punto di vista architettonico che di quello dell’identità. Senza trascurare il fatto che si tratterà di un arricchimento dell’offerta formativa in città, dal momento che sarà incrementata la gamma di posti a disposizione per i bimbi dai tre ai cinque anni.

Entro gennaio è atteso da parte della sovrintendenza il via libera ufficiale ai lavori, arrivato per ora solo a voce. Osservazioni, quelle presentate dalla sovrintendenza, che peraltro hanno fatto salire da un milione a un milione 300mila euro la somma che Fincantieri dovrà investire per i lavori di risanamento conservativo dello stabile, che accoglierà al piano terra tre classi di bimbi, con tutti i servizi necessari compresa la mensa. Al primo piano invece sarà avviato un servizio che non ha precedenti: locali e laboratori saranno infatti destinati ai bambini che arrivano ad anno scolastico inoltrato e che necessitano di un percorso particolare per essere inseriti, per evitare loro di essere bloccati in quanto non a conoscenza della lingua o di rallentare il lavoro di tutta la classe.

“Dopo anni in cui il Comune ha dato tanto a Fincantieri, questa amministrazione è la prima che sta ricevendo. Il progetto della scuola materna rientra a pieno titolo nella responsabilità sociale nei confronti della comunità monfalconese che spetta all’azienda" commenta il sindaco, Anna Maria Cisint. “Per noi si tratta di un grandissimo risultato sotto tanti punti di vista: a cominciare dal fatto che recuperiamo una scuola che era nel più profondo degrado e che appartiene alla storia della città, tanto più in un rione che potrà così rivivere”.

Sempre in ambito scolastico, l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ha dato l’ok a un ulteriore impegno, quello per l’avvio già dal prossimo settembre di una sezione in più, dedicata espressamente alla navalmeccanica, all’istituto Isis Pertini. Per i diplomati che avranno scelto questo percorso di studi ci sarà la possibilità di assunzione in azienda. “Un progetto, questo, che vede il Comune alleato con l’Ufficio scolastico regionale, di cui si parlerà a breve in un tavolo anche con la Regione. Si tratta di un impegno di grandissima importanza da parte di Fincantieri, che più che mai si lega al territorio attraverso il mondo del lavoro”, conclude il sindaco.