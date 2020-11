Monfalcone piange la sua quarta vittima da Covid

Il sindaco Anna Maria Cisint fa il punto della situazione Covid a Monfalcone (qui il videomessaggio), partendo dalla sua vicinanza a tutte le persone contagiate. “Esprimo le nostre condoglianze e mi unisco al dolore della famiglia dell’uomo di 47 anni che si è spento ieri. Arrivava dal Bangladesh e aveva avuto, negli ultimi anni, diversi problemi importanti di salute. Il Coronavirus, purtroppo, in queste situazioni compromesse diventa ancora più aggressivo e non gli ha lasciato scampo. Un abbraccio virtuale a tutta la sua famiglia”.

“E’ la quarta vittima tra i residenti a Monfalcone, che si aggiunge a tre donne. Anche alle loro famiglie inviamo le nostre più sentite condoglianze. La nostra vicinanza va a tutte le persone che in questo momento soffrono, non solo a causa del virus. Sono buone, invece, le notizie che ci arrivano sulle due nonnine della casa di riposo che sono risultate contagiate da due operatrici che hanno contratto, come spesso accade, il virus in famigli; stanno bene e sono asintomatiche”, prosegue Cisint.

“Oggi registriamo 196 positivi, 102 dei quali italiani, un numero in calo rispetto ai 220 dei giorni scorsi. Anche questa è una buona notizia e speriamo che il trend si confermi. Abbiamo, invece, avuto conferma che una bambina di 10 mesi che frequenta l’asilo nido Tana dei cuccioli è risultata positiva; anche in questo caso il contagio è avvenuto in famiglia. Al momento è stata disposta la quarantena preventiva per i 12 bimbi della sezione, le cinque insegnanti e l’operatrice. Il Dipartimento di prevenzione ha già organizzato i tamponi”.

“Infine – conclude Cisint – vi annuncio che abbiamo stanziato ulteriori 100mila euro per contributi a favore delle persone in difficoltà. Si potranno utilizzare attraverso un’apposita card, che sarà attivabile a metà mese. Stiamo definendo i parametri che, come per i precedenti benefici, prevedono Isee e altri indicatori. Nei prossimi giorni daremo tutte le informazioni alle persone interessate”.