Monfalcone, potenziati i pattugliamenti notturni

Potenziamento delle forze dell’ordine a Monfalcone, anche in notturna, e ripartenza del tavolo comunale sulla sicurezza pubblica. Queste le principali argomentazioni trattate oggi dal Sindaco Anna Cisint ricevuta dal nuovo Prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi.



Si è parlato principalmente di sicurezza, video sorveglianza e di gestione comportamenti Covid, ha reso noto il Sindaco, in delegazione con l’Assessore Paolo Venni, responsabile dell’informatizzazione, e l’Assessore alla sicurezza e lotta al degrado, Massimo Asquini nel primo incontro con il neo Prefetto.



E’ stato apprezzato il potenziamento richiesto dall’Amministrazione di videosorveglianza nella passeggiata del canale Valentinis, riconosciuta come importante via di accesso alla città e di strategica fruibilità. I rappresentanti delle forze dell’ordine presenti all’incontro hanno evidenziato positivamente i risultati ottenuti dalla capillare rete di videosorveglianza distribuita sul territorio comunale, con 231 presidi, e monitorata in forma congiunta e in rete da tutte le forze dell’ordine. La funzionalità delle videocamere è molteplice, oltre a facilitare le indagini funge anche da deterrente, riducendo pertanto le situazioni di potenziale illegalità.



“E’ stato annunciato un”, anticipa il sindaco, ed ho scoperto che la Guardia di Finanza ha il presidio più numeroso in città, rispetto a tutta la provincia di Gorizia il che, unito alle altre azioni per garantire la sicurezza dei cittadini, ci rassicura ulteriormente”.“Con cadenza mensile riprende il tavolo comunale sulla sicurezza al quale partecipa anche la Polizia Municipale accanto a tutte le alte forze dell’ordine. Un tavolo fondamentale sul quale ricadono tutte le questioni pragmatiche di una città complessa come Monfalcone”, spiega la Cisint.A tal proposto l’incontro ha voluto ribadire la necessità di mantenere alta e monitorata l’attenzione sulle normative di scurezza anticovid, rispettandole anche in zona gialla. “Ho ribadito la piena fiducia nei cittadini e rimarcato il comportamento responsabile manifestato fino ad oggi", ha commentato il Sindaco che ha raccomandato a Fincantieri, le ditte dell’indotto e le altre aziende del territorio di invitare a un "comportamento consono da parte del personale delle maestranze anche all’uscita dei cantieri, unico momento più a rischio individuato“.L’incontro con il neo Prefetto Ricciardi non si è limitato all’aspetto conoscitivo, ma si è strutturato nell’operatività e nella concretezza, resa possibile dalla presenza del comandante delle Guardia di Finanza della Provincia di Gorizia,, del Comandante provinciale dei Carabinieri,, del Questore, con in collegamento telematico la vicecomandante della Polizia Municipale Monfalcone,Un tavolo di capacità e conoscenza territoriale. A tal proposito, a conclusione dello stesso, il sindaco Cisint ha invitato il Prefetto a visitare Monfalcone “perché solo con una visita sul territorio è possibile cogliere le problematicità e criticità di una città come la nostra che sfiora i 30mila abitanti e raccoglie criticità da grande città, in materia di legalità e sicurezza”.Il prossimo appuntamento con il Prefetto verterà sui temi del sistema produttivo delle grandi aziende e dell’istruzione.