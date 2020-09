I Vigili del Fuoco di Gorizia sono intervenuti nella tarda mattinata a Monfalcone, in un porticciolo, a poca distanza dal Marina Hannibal, per il recupero di un natante semi-affondato. I pompieri hanno rimosso il motore e il combustibile per evitare l'inquinamento delle acque.

A bordo del mezzo da diporto non c'erano persone e nessuno è rimasto ferito. L'unità era ormeggiata, quindi comunque in condizioni di sicurezza.