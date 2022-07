Monfalcone, risolto il blackout scatta la conta dei danni

Dopo una giornata difficilissima, a Monfalcone sono stati risolti tutti i guasti alla rete elettrica che ieri avevano lasciato al buio migliaia di utenze. Almeno 9mila quelle interessate dal blackout nella città dei cantieri, alle quali si sommano un migliaio a Staranzano e un centinaio a Ronchi dei Legionari.

E-Distribuzione ha comunicato che, intorno all’1.15 del 5 luglio, a causa del caldo e dell’umidità, sono saltate quattro linee interrate di media tensione, che alimentano 52 cabine fornitrici di energia per la bassa tensione. Al primo 'down' ne sono seguiti altri due nell'arco della giornata.

I tecnici hanno lavorato incessantemente e, in serata, hanno provveduto a ripristinare progressivamente il servizio alla clientela. A Monfalcone sono arrivate anche due Power Station di grossa taglia che saranno utilizzate nel caso si ripresentassero disservizi.

“Oggi – fa sapere il sindaco della città dei cantieri Anna Maria Cisint - stiamo facendo la prima conta dei danni, poi avremo un incontro con i vertici Enel. Ho già ricevuto più di una cinquantina di mail (a disposizione l’indirizzo sindaco@comune.monfalcone.go.it) da parte di piccoli imprenditori e cittadini che mi descrivono i danni subiti. Faremo, quindi, una prima valutazione per capire come supportare i cittadini in questo tentativo di recuperare i soldi persi”, ha concluso il sindaco.